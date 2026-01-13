Wkrótce na żywo
Skoki narciarskie. PŚ w Sapporo - trening i kwalifikacje. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 16 stycznia 2026 godz. 06:00
Już w piątek 16 stycznia najlepsi skoczkowie świata rozpoczną rywalizację w japońskim Sapporo. Dzień zacznie się od odprawy technicznej o 1:00, a następnie o 6:00 czasu polskiego odbędzie się oficjalny trening na skoczni Okurayama. Kulminacyjnym momentem poranka będzie seria kwalifikacyjna zaplanowana na około 8:00, która wyłoni uczestników sobotniego konkursu indywidualnego PŚ. To ostatni sprawdzian formy przed sobotnimi zawodami oraz ważny element przygotowań przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi 2026. Zapraszamy na relację na żywo.