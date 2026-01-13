Skoki narciarskie. PŚ w Sapporo - trening i kwalifikacje. Relacja na żywo

Partner merytoryczny: Eleven Sports
Już w piątek 16 stycznia najlepsi skoczkowie świata rozpoczną rywalizację w japońskim Sapporo. Dzień zacznie się od odprawy technicznej o 1:00, a następnie o 6:00 czasu polskiego odbędzie się oficjalny trening na skoczni Okurayama. Kulminacyjnym momentem poranka będzie seria kwalifikacyjna zaplanowana na około 8:00, która wyłoni uczestników sobotniego konkursu indywidualnego PŚ. To ostatni sprawdzian formy przed sobotnimi zawodami oraz ważny element przygotowań przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi 2026. Zapraszamy na relację na żywo.
Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym i kasku w trakcie lotu na tle rozmytych, ośnieżonych drzew, narty uniesione na boki, widoczny numer startowy 49 i logo sponsorów.Wojtek RadwańskiAFP