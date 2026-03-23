Skoki narciarskie. PŚ w Planicy - trening i kwalifikacje. Relacja na żywo
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 26 marca 2026 godz. 08:00
Już w czwartek, 26 marca, skocznia w Planicy stanie się areną pierwszych emocji finałowego weekendu Pucharu Świata. Dzień rozpocznie się o 8:00 oficjalnym treningiem, który pozwoli zawodnikom przetestować warunki na mamuciej Letalnicy, a dwie godziny później odbędą się kwalifikacje wyłaniające uczestników konkursu. Sesja treningowa i kwalifikacyjna to kluczowy moment rywalizacji - często decyduje o rytmie całych zawodów i układzie sił przed konkursem. W Planicy, gdzie odległości przekraczają 200 metrów, każdy detal ma znaczenie, a forma dnia może przesądzić o sukcesie w końcówce sezonu. Zapraszamy na relację na żywo.