Wkrótce na żywo
Skoki narciarskie. PŚ w Lahti (HS 130) - trening. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 marca 2026 godz. 08:00
Piątkowy trening przed konkursem indywidualnym na skoczni dużej (HS‑130) zaplanowano na 13 lutego ok. 18:30 czasu lokalnego w Lahti, gdzie najlepsi skoczkowie świata doskonalą formę przed sobotnim startem. Rywalizacja na dużej skoczni to kulminacja zimowych zmagań - zawodnicy testują wiatr, technikę i warunki śniegowe, szukając optymalnej linii lotu i prędkości przed sobotnim konkursem indywidualnym. W treningu udział wezmą faworyci klasyfikacji Pucharu Świata i medaliści mistrzostw świata, co daje pierwsze wskazówki odnośnie formy przed walką o podium. Zapraszamy na relację na żywo.