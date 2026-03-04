Wkrótce na żywo
Skoki narciarskie. PŚ w Lahti (HS 130) - konkurs indywidualny. Relacja na żywo
Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 marca 2026 godz. 14:30
Czas na pierwszym konkurs PŚ w Lahti (HS130). Walka o kryształową kulę jest już rozstrzygnięta i mistrzem świata zostanie Domen Prevc. Podczas zmagań nie wystąpi Kacper Tomasiak, który bierze udział w mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer. Lahti często premiuje skoczków technicznych, potrafiących utrzymać wysoką prędkość na progu i dobrze radzić sobie w zmiennych warunkach wietrznych. Kluczowe mogą okazać się doświadczenie i chłodna głowa w drugiej serii. Zapraszamy na relację na żywo.