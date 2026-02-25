Wkrótce na żywo
Skoki narciarskie. PŚ w Bad Mitterndorf - trening i kwalifikacje. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 27 lutego 2026 godz. 11:15
Piątek, 27 lutego 2026 to wielki dzień dla fanów skoków narciarskich przed Pucharem Świata w Bad Mitterndorf (Kulm HS235) - już wtedy zaplanowano oficjalny trening na mamuciej skoczni oraz kwalifikacje do sobotniego konkursu. Rywalizacja na jednym z najdłuższych obiektów w sezonie zacznie się od porannych prób, a po południu skoczkowie powalczą o miejsca w konkursie głównym. To pierwsze zawody PŚ po zimowych igrzyskach, z udziałem m.in. Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyły, choć zabraknie Kacpra Tomasiaka czy Jana Hoerla z powodu decyzji szkoleniowych i zdrowotnych. Emocje gwarantowane, bo loty na Kulm zawsze dostarczają spektakularnych odległości i walki o punkty. Zapraszamy na relację na żywo.