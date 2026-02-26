Wkrótce na żywo
Skoki narciarskie. PŚ w Bad Mitterndorf - seria próbna i konkurs. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 28 lutego 2026 godz. 12:30
Puchar Świata w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf (Kulm) wraca 28 lutego z serią próbną i konkursem indywidualnym, które rozpoczną weekendowe zmagania na mamuciej skoczni HS 235. Po piątkowych treningach i kwalifikacjach zawodnicy zmierzą się w sobotę - najpierw seria próbna, a potem właściwa rywalizacja o punkty PŚ. W imprezie wystąpią m.in. polscy skoczkowie jak Kamil Stoch czy Piotr Żyła. Kulm to jeden z najbardziej wymagających obiektów w kalendarzu, gdzie technika i odwaga są kluczem do sukcesu. Zapraszamy na relację na żywo.