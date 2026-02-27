Skoki narciarskie. PŚ w Bad Mitterndorf - kwalifikacje i konkurs. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 01 marca 2026 godz. 12:00
Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się w weekend 28 lutego - 1 marca do Bad Mitterndorf (Austria) na mamucią skocznię Kulm (HS235). Pierwsze kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego już odbyły się - wygrał je Austriak Stephan Embacher, a do sobotniej rywalizacji zakwalifikowali się m.in. Piotr Żyła i Kamil Stoch. Weekend na Kulm to kolejna okazja do walki o punkty w PŚ po emocjach olimpijskich. Jak poradzą sobie Polacy? Zapraszamy na relację na żywo.