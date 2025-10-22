Skoki narciarskie. LGP w Klingenthal - kwalifikacje. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 24 października 2025 godz. 19:00Czas na ostatni weekend z Letnim Grand Prix w skokach narciarskich! Ostatnie zawody sezonu odbędą się w Klingenthal. Trener Maciej Maciusiak oddelegował do Niemiec sześcioosobowy skład: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek oraz Kacper Tomasiak. W piątek rozegrane zostaną kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego, zaś w niedzielę konkurs drużyn mieszanych zwieńczy zmagania tego lata. Jak poradzą sobie "Biało-Czerwoni"? Zapraszamy na relację na żywo.