Skoki narciarskie. LGP w Klingenthal HS 140 - konkurs indywidualny mężczyzn. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 25 października 2025 godz. 16:05Ostatnim przystankiem na trasie Letniego Grand Prix 2025 jest niemieckie Klingenthal. Wciąż nie wiadomo, kto wygra klasyfikacją generalną. Najbliżej tego jest Philipp Raimund (410 pkt.). Tuż za nim jest jednak Sakutaro Kobayashi (368 pkt.), natomiast na trzeciej pozycji jest Niklas Bachlinger (362 pkt.). Z grona polskich skoczków zobaczymy Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Piotr Żyłę, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Zapraszamy na relację na żywo.