Na żywo
Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix w Wiśle - trening i pierwszy konkurs indywidualny
Ilja Miziernych - 113.5 metra.
Paweł Wąsek - 121 metrów.
Dawid Kubacki - 118 metrów.
Hektor Kapustík nie oddał swojego skoku
Felix Trunz - 107 metrów.
Simon Ammann - 123.5 metra.
Sakutaro Kobayashi - 110 metrów.
Roman Koudelka - 121 metrów.
Danił Wasiljew - 122.5 metra.
Giovanni Bresadola - 118 metrów.
Eetu Nousiainen - 103.5 metra.
Jewhen Marusiak - 102.5 metra.
Robin Pedersen - 117 metrów.
Francesco Cecon - 114.5 metra.
Ziga Jancar - 115.5 metra.
Juri Kesseli - 130 metrów!
Przed skokiem Szwajcara belka powróciła na 17 pozycję.
Aleksander Zniszczoł - 126 metrów!
Killian Peier - 121.5 metra.
Jorgen Oliver Strom - 107.5 metra.
Witalij Kaliniczenko - 114 metra.
Klemens Joniak - 126 metrów!
Marco Woergoetter - 110.5 metra.
David Rygl - 102 metry.
Jules Chervet - 120.5 metra.
Jury postanowiło podnieść belkę o dwie pozycje. Następni skoczkowie skakać będą z 19 belki startowej.
Mamy dłuższą przerwę w zawodach.
Kaimar Vagul - 109.5 metra.
Simon Steinberger - 111.5 metra.
Adrian Tittel i Finn Braun nie zdecydowali się na oddanie skoku.
Rok Masle - 110.5 metra.
Jakob Steinberger - 113 metrów.
Tarik Vanwieren - 111.5 metra.
Johannes Poelz - 118.5 metra.
Remo Imhof - 112.5 metra.
Qiwu Song - 113 metrów.
Julijan Smid - 113 metrów.
Ziga Jelar - 123.5 metra.
Kasperi Valto - 116 metrów.
Lovro Kos - 114 metrów.
Hannes Landerer - 119 metrów.
Zawodnicy skaczą obecnie z 17 belki startowej.
Yuto Nakamura - 113 metrów.
Lukas Haagen - 131 metrów.
Początkową trójkę "Biało-czerwonych" zamyka Kamil Waszek. On z kolei uzyskał odległość 126 metrów. Przy jego skoku belka została obniżona z 18 na 16 pozycję.
Tuż po nim na belce zasiadł Jakub Wolny. Poszybował on na odległość 124.5 metra.
Jako pierwszy na belce zameldował się Łukasz Łukaszczyk. Reprezentant Polski skoczył 119.5 metra
Witamy w relacji live z pierwszego weekendu z Letnim Grand Prix w skokach narciarskich. Już za kilka minut czołowi zawodnicy świata zameldują się na ikonicznej skoczni im. Adama Małysza, aby tam rozpocząć pierwszą serię treningową. Zmagania konkursowe zaplanowane są natomiast na godzinę 17:30.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 01 sierpnia 2026 godz. 15:00
Czas na pierwszy weekend z Letnim Grand Prix w skokach narciarskich. W Wiśle zobaczymy dziesięciu Biało-Czerwonych: Kacpra Tomasiaka, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Joniaka, Jakuba Wolnego, Łukasza Łukaszczyka oraz Kamila Waszka.
O godzinie 15:00 rozpocznie się oficjalny trening. Z kolei konkurs ruszyć powinien o 17:30. Czy któryś z Polaków stanie na podium? Zapraszamy na relację na żywo.
O godzinie 15:00 rozpocznie się oficjalny trening. Z kolei konkurs ruszyć powinien o 17:30. Czy któryś z Polaków stanie na podium? Zapraszamy na relację na żywo.