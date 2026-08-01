Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix w Wiśle - pierwszy konkurs indywidualny

Rozpoczęcie relacji: sobota, 01 sierpnia 2026 godz. 15:00
Czas na pierwszy weekend z Letnim Grand Prix w skokach narciarskich. W Wiśle zobaczymy dziesięciu Biało-Czerwonych: Kacpra Tomasiaka, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Pawła Wąska, Dawida Kubackiego, Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Joniaka, Jakuba Wolnego, Łukasza Łukaszczyka oraz Kamila Waszka.
O godzinie 15:00 rozpocznie się oficjalny trening. Z kolei konkurs ruszyć powinien o 17:30. Czy któryś z Polaków stanie na podium? Zapraszamy na relację na żywo.