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Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix w Wiśle - drugi konkurs indywidualny
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 sierpnia 2026 godz. 13:15
Za nami oficjalne otwarcie tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix w skokach. W sobotę byliśmy świadkami pierwszego dnia zmagań na legendarnej skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Najlepszym spośród "Biało-czerwonych" ponownie był Kacper Tomasiak (7. miejsce), choć całkiem udany konkurs zaliczył także Dawid Kubacki (10. miejsce). 2 sierpnia o godzinie 13:15 najlepsi skoczkowie świata ponownie zameldują się na wiślańskim obiekcie, aby powalczyć o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej LGP. Tym razem Polskę reprezentować będzie sześciu skoczków: Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Klemens Joniak, Paweł Wąsek i Kamil Waszek