Niedzielny konkurs indywidualny w skokach narciarskich Pucharu Świata w Engelbergu rozpoczynać się będzie o godzinie 16:00. Poprzedzi go seria kwalifikacyjne, która wyłoni najlepszą 50. Nadzieje na dobry rezultat ma siedmioro polskich zawodników, na czele z Kamilem Stochem.

Skok Klemensa Murańki

Pierwszy z Polaków pokazał się Klemens Murańka. 115 metrów to lepiej niż poprzednie próby, ale raczej nie będzie to wynik go zadowalający