Mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich, trening. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 06 marca 2026 godz. 12:45
Przed nami trening mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich – młode talenty z całego świata przetestują formę na skoczni i powalczą o najlepsze odległości przed konkursem głównym. Faworytami do złota są między innymi Stephan Embacher, czy Kacper Tomasiak. To doskonała okazja, by zobaczyć przyszłe gwiazdy tej dyscypliny w akcji, sprawdzić warunki na obiekcie i pierwsze sygnały wysokiej formy.
Kto pokaże moc już na treningu? Zapraszamy na relację na żywo