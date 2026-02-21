Wkrótce na żywo
Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich 2026. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 22 lutego 2026 godz. 17:20
22 lutego w Wiśle odbędą się Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich 2026. Na skoczni im. Adama Małysza o krajowe złoto powalczą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a rywalizacja rozpocznie się od serii treningowych i próbnych popołudniu, z pierwszymi konkursami planowanymi od około 17:20. W stawce nie zabraknie medalistów olimpijskich - zobaczymy m.in. Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, którzy wracają na krajową scenę po sukcesach na ZIO. Zapraszamy na relację na żywo.