LGP w Hinzenbach. Kwalifikacje i konkurs indywidualny. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 18 października 2025 godz. 13:00Już 18 października w Hinzenbach odbędzie się kolejny weekend Letniego Grand Prix. Tym razem gospodarzem zawodów będzie austriackie Hinzenbach. Kwalifikacje mężczyzn zaplanowano na 13:00, konkurs indywidualny rozpocznie się o 14:15 (HS90). Do rywalizacji przystąpi pięciu "Biało-Czerwonych": Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek. Polacy aż pięć razy triumfowali w Hinzenbach w ramach LGP. Czy uda im się powtórzyć ten wyczyn? Zapraszamy na relację na żywo.