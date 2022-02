Dziś w konkursie weźmie udział trzech Polaków. 20-letni Stanisław Gąsienica-Daniel może się pochwalić brązowym medalem mistrzostw świata z normalnej skoczni w 1970 roku. Są też 21-letni Adam Krzysztofiak i 25-letni Tadeusz Pawlusiak. A także młody, dołączony do ekipy niemal w ostatniej chwili, 19-letni Wojciech Fortuna z Zakopanego, który spisał się najlepiej z Polaków podczas pierwszego konkursu olimpijskiego w Sapporo. Co ciekawe, Fortuna wystartuje dziś w nowym kombinezonie. Zdobył go, wymieniając się z Japończykiem na kryształ przywieziony z Polski.