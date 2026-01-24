Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośno o zachowaniu Polaków w Oberstdorfie. Tylko jeden kolega pogratulował Żyle

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Po pierwszych konkursowych skokach podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie jasne stało się, że Polacy będą jedynie tłem dla świetne skaczącej czołówki. Ostatecznie najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Piotr Żyła, a sytuacja, do jakiej doszło już po ostatnim jego skoku, od razu wywołała mocne komentarze. Na "Wiewióra" na dole czekał bowiem tylko jeden ze skoczków naszej kadry.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku przygotowuje się do skoku narciarskiego, na piersi widoczny numer startowy oraz logo sponsorów. W rogu zdjęcia wstawka z momentem lądowania i radosnej reakcji sportowca na skoczni wśród kamer i kibiców.
Piotr Żyła i Maciej Kot w ObserstdorfieEXPA/NEWSPIX.PL, Eurosport screenNewspix.pl

Domen Prevc w tym sezonie skacze w zupełnie innej lidze - tak najlepiej podsumować mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Nawet obniżanie belki startowej o kilka platform przed skokami Słoweńca nie utrudnia mu wygrywania bez większych problemów. Lider Pucharu Świata został nowym mistrzem świata z przewagą 59,5 punktu nad drugim Mariusem Lindvikiem. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła zakończył zmagania na 15. pozycji. Przed zakończeniem rywalizacji uwagę kibiców mogło przykuć to, jak względem "Wiewióra" zachowali się inni Polacy.

Pierwszy dzień rywalizacji nie poszedł po myśliAleksandra Zniszczoła, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Zajęli oni kolejno 33., 34., i 35. miejsce. Sobotnią rywalizację śledzili więc jedynie w roli "kibiców". I to widać było doskonale po skoku Piotra Żyły.

Sceny w Oberstdorfie z udziałem Polaków. Tuż po skoku Żyły, "jako jedyny"

Kamera znajdująca się za plecami "Wiewióra" pokazała, że z gratulacjami na dole pojawił się tylko Maciej Kot. Tę sytuację natychmiast wychwycił Adam Bucholz, z portalu "skijumping.pl".

- To bardzo miłe ze strony Macieja Kota, że jako jedyny z Polaków czekał dziś pod skocznią na Piotra Żyłę. Takie momenty tworzą atmosferę w zespole - napisał na platfomie "X" z lekkim przekąsem.

Nie bez znaczenia z pewnością jest fakt, że Kot i Żyła dzielą razem pokój w Oberstdorfie. Na ten moment nie wiemy, jaki był powód absencji Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła.

Biało-czerwoni teraz mogą się przygotowywać do niedzielnych zmagań na skoczni w Obserstdofie, w konkursie drużynowym. Maciej Maciusiak przekazał, że w zawodach wezmą udział Dawid Kubacki, Kamil Stocha, Piotr Żyła i Aleksadner Zniszczoł.

