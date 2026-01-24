Głośno o zachowaniu Polaków w Oberstdorfie. Tylko jeden kolega pogratulował Żyle

Domen Prevc w tym sezonie skacze w zupełnie innej lidze - tak najlepiej podsumować mistrzostwa świata w Oberstdorfie. Nawet obniżanie belki startowej o kilka platform przed skokami Słoweńca nie utrudnia mu wygrywania bez większych problemów. Lider Pucharu Świata został nowym mistrzem świata z przewagą 59,5 punktu nad drugim Mariusem Lindvikiem. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła zakończył zmagania na 15. pozycji. Przed zakończeniem rywalizacji uwagę kibiców mogło przykuć to, jak względem "Wiewióra" zachowali się inni Polacy.

Pierwszy dzień rywalizacji nie poszedł po myśliAleksandra Zniszczoła, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Zajęli oni kolejno 33., 34., i 35. miejsce. Sobotnią rywalizację śledzili więc jedynie w roli "kibiców". I to widać było doskonale po skoku Piotra Żyły.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Sceny w Oberstdorfie z udziałem Polaków. Tuż po skoku Żyły, "jako jedyny"

Kamera znajdująca się za plecami "Wiewióra" pokazała, że z gratulacjami na dole pojawił się tylko Maciej Kot. Tę sytuację natychmiast wychwycił Adam Bucholz, z portalu "skijumping.pl".

- To bardzo miłe ze strony Macieja Kota, że jako jedyny z Polaków czekał dziś pod skocznią na Piotra Żyłę. Takie momenty tworzą atmosferę w zespole - napisał na platfomie "X" z lekkim przekąsem.

Rozwiń

Nie bez znaczenia z pewnością jest fakt, że Kot i Żyła dzielą razem pokój w Oberstdorfie. Na ten moment nie wiemy, jaki był powód absencji Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła.

Biało-czerwoni teraz mogą się przygotowywać do niedzielnych zmagań na skoczni w Obserstdofie, w konkursie drużynowym. Maciej Maciusiak przekazał, że w zawodach wezmą udział Dawid Kubacki, Kamil Stocha, Piotr Żyła i Aleksadner Zniszczoł.

Dawid Kubacki jest ostatnim polskim skoczkiem, który zanotował zwycięstwo w zawodach PŚ FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Piotr Żyła i w kółku Dawid Kubacki Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

W sobotnich kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła AFP

Czy młodzi siatkarze powinni szukać szans za granicą? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport