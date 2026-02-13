Decyzja sprzed lat pomogła Tomasiakowi i Kubackiemu. Małysz odmówił użyczenia nazwiska

W grudniu 2004 roku wystartował program "Szukamy Następców Mistrza", który w założeniu miał kształcić "nowych Adamów Małyszów". Jak wiadomo, "Orzeł z Wisły" przeżywał wtedy szczytowy okres w karierze, w 2001, 2002 i 2003 r. wygrał plebiscyt na najlepszego sportowca naszego kraju, miał już na koncie trzy Kryształowe Kule i wiele medali.

Polski Związek Narciarski nie chciał przespać tej szansy. We współpracy z Lotosem na początku wyposażył 50 juniorów z roczników 1991-1994 w kombinezony i narty, uruchomił serię zawodów Lotos Cup. Projekt zaliczył jednak wizerunkowy falstart, bo miał nazywać się "Szukamy Następców Adama Małysza", ale zawodnik odmówił użyczenia nazwiska.

Mamy mistrza świata i nie pozostaje nam nic innego, jak uszanować jego życzenie

"Szukamy Następców Adama Małysza". Projekt pod taką nazwą nigdy nie ruszył

Małżeństwo Małyszów wydało nawet komunikat. Pisało w nim, że zawodnik został powiadomiony o takim planie zaledwie tydzień przed inauguracją w Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie, mimo że całe przedsięwzięcie było organizowane od kilku miesięcy. Skoczek był wtedy w nienajlepszych relacjach z Włodarczykiem, przekonywał też że ma mocno napięty kalendarz w związku z przygotowaniami do Turnieju Czterech Skoczni 04/05.

Projekt poszedł dalej i trwa od ponad 21 lat. Co ciekawe, jednym z jego koordynatorów był ówczesny trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak.

- Dla mnie najważniejszym celem jest to, żeby zawodnicy przyjeżdżali na zawody z uśmiechem i radością, cieszyli się nimi. Liczę, że zapamiętają rywalizację w ORLEN Cup jako przepustkę do zawodów międzynarodowych [...] Wystarczy spojrzeć na ostatnie zmagania w ramach ORLEN Cup, kiedy rywalizacja była wyrównana i świetna. W młodszych kategoriach zawodnicy mają jeszcze czas, ale też widzimy potencjał. W każdej grupie widzimy utalentowane grono o wielkich możliwościach i możemy być spokojni o przyszłość - mówił w 2024 roku.

Efekty programu każdy może ocenić sam. Niektórzy twierdzą, że polskie skoki przeżywają kryzys, inni zwracają uwagę, że i Dawid Kubacki, i Kacper Tomasiak są wychowankami tego projektu.

- Trzeba powiedzieć, że ten chłopak (Tomasiak - red.) nie wziął się znikąd, tylko mamy program, który w Polskim Związku Narciarskim funkcjonuje już od 20 lat. I to jest też, powiedzmy, jeden z jego efektów - mówił po jego wicemistrzostwie olimpijskim Apoloniusz Tajner w Studiu Mediolan Cortina na antenie Polsatu Sport.

Adam Małysz Michał Szalast East News

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

