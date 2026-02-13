Decyzja sprzed lat pomogła Tomasiakowi i Kubackiemu. Małysz odmówił użyczenia nazwiska
Skoki narciarskie w Polsce zyskały nowy impuls dzięki programowi "Szukamy Następców Mistrza", który ruszył w grudniu 2004 roku z wizerunkowym falstartem. Dlaczego? Pierwotnie miał się nazywać inaczej, ale Adam Małysz nie zgodził się na użycie swojego nazwiska. Projekt wciąż wspiera szkolenie młodych zawodników. Oceny zapewne są podzielone. Apoloniusz Tajner zwracał ostatnio uwagę, że wychowankiem tego pomysłu jest Kacper Tomasiak.
W grudniu 2004 roku wystartował program "Szukamy Następców Mistrza", który w założeniu miał kształcić "nowych Adamów Małyszów". Jak wiadomo, "Orzeł z Wisły" przeżywał wtedy szczytowy okres w karierze, w 2001, 2002 i 2003 r. wygrał plebiscyt na najlepszego sportowca naszego kraju, miał już na koncie trzy Kryształowe Kule i wiele medali.
Polski Związek Narciarski nie chciał przespać tej szansy. We współpracy z Lotosem na początku wyposażył 50 juniorów z roczników 1991-1994 w kombinezony i narty, uruchomił serię zawodów Lotos Cup. Projekt zaliczył jednak wizerunkowy falstart, bo miał nazywać się "Szukamy Następców Adama Małysza", ale zawodnik odmówił użyczenia nazwiska.
Mamy mistrza świata i nie pozostaje nam nic innego, jak uszanować jego życzenie
"Szukamy Następców Adama Małysza". Projekt pod taką nazwą nigdy nie ruszył
Małżeństwo Małyszów wydało nawet komunikat. Pisało w nim, że zawodnik został powiadomiony o takim planie zaledwie tydzień przed inauguracją w Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie, mimo że całe przedsięwzięcie było organizowane od kilku miesięcy. Skoczek był wtedy w nienajlepszych relacjach z Włodarczykiem, przekonywał też że ma mocno napięty kalendarz w związku z przygotowaniami do Turnieju Czterech Skoczni 04/05.
Projekt poszedł dalej i trwa od ponad 21 lat. Co ciekawe, jednym z jego koordynatorów był ówczesny trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak.
- Dla mnie najważniejszym celem jest to, żeby zawodnicy przyjeżdżali na zawody z uśmiechem i radością, cieszyli się nimi. Liczę, że zapamiętają rywalizację w ORLEN Cup jako przepustkę do zawodów międzynarodowych [...] Wystarczy spojrzeć na ostatnie zmagania w ramach ORLEN Cup, kiedy rywalizacja była wyrównana i świetna. W młodszych kategoriach zawodnicy mają jeszcze czas, ale też widzimy potencjał. W każdej grupie widzimy utalentowane grono o wielkich możliwościach i możemy być spokojni o przyszłość - mówił w 2024 roku.
Efekty programu każdy może ocenić sam. Niektórzy twierdzą, że polskie skoki przeżywają kryzys, inni zwracają uwagę, że i Dawid Kubacki, i Kacper Tomasiak są wychowankami tego projektu.
- Trzeba powiedzieć, że ten chłopak (Tomasiak - red.) nie wziął się znikąd, tylko mamy program, który w Polskim Związku Narciarskim funkcjonuje już od 20 lat. I to jest też, powiedzmy, jeden z jego efektów - mówił po jego wicemistrzostwie olimpijskim Apoloniusz Tajner w Studiu Mediolan Cortina na antenie Polsatu Sport.