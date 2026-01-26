Burza po tym, jak Maciusiak potraktował Kota. Potężna szpila w trenera
Po zakończeniu mistrzostw świata w lotach uwaga polskich kibiców i ekspertów skierowana jest na dwie rzeczy - słabą formę reprezentantów Polski oraz to, jak potraktowany został Maciej Kot. Trener Maciej Maciusiak nie dał mu poskakać nawet w drużynówce. Na podsumowanie MŚ brat skoczka Jakub miał okazję odpowiedzieć na pytanie, czy rodzina Kotów jest w konflikcie z trenerem. I nie powstrzymał się od sporej szpilki.
Na chwilę przed startem igrzysk olimpijskich, sytuacja w kadrze skoczków narciarskich wygląda nieciekawie. Zdecydowana większość reprezentacji Polski nie prezentuje przesadnie wysokiej formy, aMaciej Kot został zabrany do Oberstdorfu na wycieczkę - bo ciężko inaczej nazwać otrzymanie zaledwie dwóch szans na skok w treningach.
Początkowo skoczek miał być brany pod uwagę w kontekście występu w konkursie drużynowym, jednak ostatecznie z Piotrem Żyłą, Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim wystartował Aleksander Zniszczoł, który skoczył 138 metrów na mamuciej skoczni. To zrodziło w studiu "Eurosportu" wiele pytań w kierunku brata Macieja Kota, Jakuba.
Kot nie mógł milczeć po tym, co stało się w Oberstdorfie. I ta szpila w trenera
Ekspert regularnie występujący na antenie stacji został wprost zapytany przez Michała Korościela, czy rodzina Kotów jest w konflikcie z trenerem Maciusiakiem, przypominając m.in. wcześniejsze wypowiedzi Rafała Kota - ojca skoczka. Odpowiedź była natychmiastowa i Jakub zaprzeczył, ale przy okazji nie zabrakło mocnej szpilki.
- Generalnie Maciek (Kot - przyp. red.) nie ma łatwego czasu i to bez dwóch zdań. Jakby nie było, taka kumulacja nieszczęśliwych zdarzeń - brak powołania na igrzyska, brak powołania tutaj do składu, chciał na przedskoczka skakać - nie dało się, bo zmiana na drużynówkę teoretycznie, a zmiany i tak nie było, więc w ogóle nie poskakał... Dobrze wiecie, że pewne rzeczy, jak się wyciąga, to niestety rykoszetem dostaje Bogu ducha winny zawodnik, a nie ja przykładowo, czy ktoś inny... - skwitował z lekkim przekąsem sugerując, że brak występów Maćka może iść w parze z niepochlebnymi opiniami Jakuba lub Rafała Kotów.
Brat skoczka jasno dał do zrozumienia także, że w tej sytuacji, Maciej Kot spotyka się z ogromną falą wsparcia, co zdarza się nawet na ulicy, a kibice mają prosić go, aby przekazał pozdrowienia dla reprezentanta Polski.
Żeby skończyć temat Maćka, jedno chciałem powiedzieć - nie wnikając w szczegóły, naprawdę dziękuję za słowa wsparcia
Teraz przed skoczkami wyjazd do Willingen (konkurs mieszany oraz dwa indywidualne), w ramach Pucharu Świata, a później walka na igrzyskach. Trójka naszych reprezentantów - Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak nie uda się do Niemiec, co może być szansą dla Macieja Kota na pokazanie trenerowi, że brak szansy na MŚ w lotach był błędem.