Wielka burza w skokach. Polacy złożyli protest. Znamy decyzję FIS

Adam Małysz uznał, że tego tematu nie można zlekceważyć. Jeszcze przed konkursem zapowiedział, że złoży protest w tej sprawie. Ostatecznie Polacy zaprotestowali do spółki z Austriakami i Słoweńcami.

- My będziemy na pewno protestować. Już rozmawialiśmy z Austriakami i myślę, że inni też się do tego dołączą, bo to jest gra nie fair. Wiemy, że są różne innowacje. Ale wszystko w granicy przepisów - informował prezes PZN.