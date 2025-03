To nie koniec problemów Norwegów. Niemcy w akcji, głośny apel ws. dyskwalifikacji

Skandal dotyczący reprezentacji Norwegii przyćmił niestety losy rywalizacji w ostatnim konkursie z cyklu mistrzostw świata w Trondheim. W wyniku manipulacji związanych z kombinezonami zdyskwalifikowani zostali Lindvik, Forfang i Sundal, co oznaczało, że medale za sobotni konkurs należy rozdać na nowo, gdyż to właśnie pierwszy z Norwegów sięgnął po srebro. Sprawa będzie miała dalsze konsekwencje, co zapowiedział szef niemieckich skoków Horst Huettel.