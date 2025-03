Szokujące ustalenia ws. skandalu w Trondheim. Tak Norwegowie tuszowali oszustwo

Zawrzało w Trondheim. Skandal wokół reprezentacji Norwegii, Lindvik stracił medal

Jakub Balcerski z redakcji "Sport.pl" opublikował nagranie obnażające brudne zagrywki norweskiej ekipy. Miała ona przeszywać w swoich kombinezonach zduplikowane czipy, co naturalnie jest jawnym pogwałceniem zasad. W efekcie tego FIS zdecydowała się zdyskwalifikować wszystkich skoczków z tamtego kraju, biorących udział w sobotnim konkursie, czyli Kristoffera Erika Sundala, Johanna Andre Forfanga i Mariusa Lindvika. Był to potężny cios w szczególności dla tego ostatniego, ponieważ odebrano mu w efekcie tego srebrny medal wywalczony na dużej skoczni.

Liczę przede wszystkim na reakcję FIS. Taką, która ukróci wszelkie manipulacje. Tego, co się stało, nie można traktować jako incydent, bo to była praktyka. To trwało od dawna. Materiał wideo, jaki FIS otrzymała, powinien zostać przeanalizowany jeszcze w dniu konkursu. Nie w czasie kolejnych zawodów, czy po sezonie. Trzeba działać od razu i wyciągać wnioski tu i teraz

Chociaż do protestu złożonego przez Polaków, Słoweńców i Austriaków nie przyłączyli się Niemcy, szef tamtejszych skoków, Horst Huettel zapowiedział wyciągnięcie dalszych konsekwencji wobec Norwegów. Z jego wypowiedzi można było wyczytać, iż liczy on na weryfikację sprzętu, w jakim ci przystępowali także do wcześniejszych konkursów, co może doprowadzić do odebrania im kolejnych medali.