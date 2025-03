Przygnębiające słowa Pawła Wąska. "Nie ma się co oszukiwać"

Paweł Wąsek nieco przygnębiony po konkursie

Po konkursie Wąsek został, by opowiedzieć o swoich wrażeniach po konkursie Eurosportowi. "Na pewno piąte miejsce było w naszym zasięgu. Na pewno mogliśmy powalczyć o to piąte miejsce. Nie ma się co oszukiwać, te cztery pierwsze drużyny odjechały nam po prostu i, wiadomo było, że będzie bardzo ciężko do nich nawiązać i gdzieś tam się zbliżyć. Ale faktycznie, to piąte było w naszym zasięgu i mogliśmy o nie powalczyć. Walczyliśmy, każdy dał z siebie wszystko, ale dziś zabrakło, dziś Japonia była silniejsza" - mówił.