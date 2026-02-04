CSO Voluntari 2005 - MOYA Radomka Radom. Skrót meczu Polsat Sport

Zryw dał nadzieję, ale potem wszystko się posypało. Radomka poza Pucharem CEV [WIDEO]

To miał być kolejny europejski wieczór pełen emocji i nadziei na cud. Tym razem jednak siatkarki MOYA Radomka Radom wracają z Rumunii z ogromnym niedosytem. Po heroicznej walce w poprzedniej rundzie Puchar CEV, zakończonej pamiętnym "złotym setem", tym razem historia nie była już tak łaskawa dla zespołu z południa Mazowsza.