Zryw dał nadzieję, ale potem wszystko się posypało. Radomka poza Pucharem CEV [WIDEO]

To miał być kolejny europejski wieczór pełen emocji i nadziei na cud. Tym razem jednak siatkarki MOYA Radomka Radom wracają z Rumunii z ogromnym niedosytem. Po heroicznej walce w poprzedniej rundzie Puchar CEV, zakończonej pamiętnym "złotym setem", tym razem historia nie była już tak łaskawa dla zespołu z południa Mazowsza.

Radomianki przystępowały do rewanżu z CSO Voluntari 2005 w bardzo trudnym położeniu. Przegrana 2:3 w pierwszym meczu oznaczała, że margines błędu praktycznie nie istniał. Jakby tego było mało, Piotr Filipowicz musiał radzić sobie z poważnie osłabionym składem - zabrakło kilku kluczowych zawodniczek, a to w europejskich pucharach zawsze boli podwójnie.

CSO Voluntari 2005 - MOYA Radomka Radom 3:1

(25:23, 25:19, 27:29, 25:18)

Pierwszy mecz: 3:2. Awans: CSO Voluntari 2005

