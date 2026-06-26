Reprezentacja Ukrainy imponuje formą w tegorocznej Lidze Narodów i notuje kolejne udane występy. W drugim turnieju najpierw pokonała Brazylię 3:1, a następnie w trzech setach rozprawiła się z aktualnymi mistrzami świata - Włochami. W piątek ich rywalem była Kanada, która wcześniej zanotowała porażkę ze Słowenią 1:3.

Liga Narodów. Ukraina notuje kolejne zwycięstwo

Mecz rozpoczął się od niewielkiej przewagi Ukrainy, jednak przy stanie 9:9 Kanada zdołała doprowadzić do wyrównania. W dalszej części Ukraińcy ponownie odskoczyli na kilka punktów i ostatecznie wygrali seta 25:19.

W drugiej partii gra toczyła się punkt za punkt. W pewnym momencie Ukraińcy zdobyli trzy punkty z rzędu, wychodząc na prowadzenie 12:9 i nie oddali go już do końca seta, wygrywając 25:23.

Trzeci set nieco odwrócił układ sił. Kanadyjczycy zdołali wypracować trzypunktowe prowadzenie i choć Ukraińcy próbowali odrabiać straty, to w końcówce Kanada przejęła inicjatywę, wygrała kluczowe akcje i zwyciężyła 25:18. W czwartej odsłonie meczu Ukraińcy wrócili do dobrej gry i narzucili rywalom własne tempo. W końcówce zachowali więcej spokoju i skuteczności, dzięki czemu wygrali seta 25:23 i zamknęli całe spotkanie.

W załączonym materiale wideo zaprezentowano najlepsze akcje reprezentacji Ukrainy, w tym efektowne bloki, skuteczne ataki oraz zaskakujące zagrywki.

Na swój mecz czekają natomiast "Biało-Czerwoni", którzy w Gliwicach zagrają w sobotę. Ich rywalem będzie reprezentacja Niemiec, a w niedzielę na zakończenie turnieju zmierzą się z Argentyną.

Ukraina: Drozd (2), Płotnicki (17), Synytsia (4), Semeniuk (10), Tupczij (20), Kowalow (4), Pampuszko (libero) oraz Janczuk (7), Boiko (3), Jewstratow, Szczurow (2) i Kisiliuk

Kanada: Eshenko (8), Herr, Siksna (3), Hofer (10), Ketrzynski (17), Howe (14), Hollands (libero) oraz Varga, Young (11), Sho, Elgert (1) i Greenidge (libero)

Siatkarze reprezentacji Kanady volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Ukrainy. Na środku jej kapitan Jurij Semeniuk VolleyballWorld materiały prasowe

siatkówka Grzegorz Wajda East News



