Niemcy lepsi od Belgii. To oni będą kolejnym rywalem Polaków [WIDEO]

Siatkarska Liga Narodów nie zwalnia tempa. W piątkowy wieczór na parkiecie zmierzyły się m.in. reprezentacje Niemiec i Belgii. Lepsi okazali się Niemcy, którzy pewnie wygrali pierwszego seta, jednak rywale w drugiej partii doprowadzili do wyrównania stanu meczu. Ostatecznie kolejne dwa sety również padły łupem reprezentacji Niemiec, która wygrała całe spotkanie.