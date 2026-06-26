Liga Narodów. Najlepsze bloki meczu Niemcy - Belgia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Niemcy lepsi od Belgii. To oni będą kolejnym rywalem Polaków [WIDEO]

W piątkowy wieczór Niemcy zmierzyli się z Belgami, wygrywając całe spotkanie po dynamicznym starciu zakończonym wynikiem 3:1. Mimo że rywale wyrównali stan meczu po drugim secie, kolejne partie przebiegały pod kontrolą niemieckiej drużyny. Kibice mogli podziwiać efektowne zagrania i widowiskowe bloki.

Siatkarska Liga Narodów nie zwalnia tempa. W piątkowy wieczór na parkiecie zmierzyły się m.in. reprezentacje Niemiec i Belgii. Lepsi okazali się Niemcy, którzy pewnie wygrali pierwszego seta, jednak rywale w drugiej partii doprowadzili do wyrównania stanu meczu. Ostatecznie kolejne dwa sety również padły łupem reprezentacji Niemiec, która wygrała całe spotkanie.

Całe starcie obfitowało w wiele znakomitych siatkarskich wymian, w tym efektownych bloków. Najlepsze z nich można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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Polsat Sport
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