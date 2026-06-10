Liga Narodów siatkarzy. Błysk debiutantów w zespole Grbicia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Grbić dostał jasny sygnał. Może być zadowolony. Błysk w debiucie [WIDEO]

Polscy siatkarze mają za sobą pierwszy mecz w Lidze Narodów. Choć bez większych problemów pokonali reprezentację Kuby 3:0, dla wielu zawodników było to ważne spotkanie, by pokazać się z jak najlepszej strony trenerowi Nikoli Grbiciowi. Okazję do gry otrzymali m.in. debiutanci, a na boisku szczególnie wyróżnił się środkowy Jakub Majchrzak.

Polscy siatkarze w trzech setach pokonali reprezentację Kuby. Choć na turniej do Chin nasza reprezentacja nie przyjechała w najmocniejszym składzie, pierwszy mecz nie sprawił zawodnikom Nikoli Grbicia większych problemów.

Jeszcze przed sezonem selekcjoner zapowiadał zmiany. Było to widać już przy powołaniach, w których postawił na odmłodzony skład reprezentacji Polski. Wśród 37 powołanych zawodników, znalazło się aż dwunastu debiutantów.

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Liga Narodów. Grbić ma powody do zadowolenia

Siatkarzem, który szczególnie wyróżnił się podczas środowego meczu, był Jakub Majchrzak. Środkowy był jedynym debiutantem w podstawowym składzie "Biało-Czerwonych". Już w pierwszym secie błysnął, notując aż cztery punktowe bloki. Łącznie tym elementem zdobył dla swojej drużyny sześć punktów. Najlepsze akcje debiutantów można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Oprócz debiutów nie zabrakło również powrotów do reprezentacji. Po raz pierwszy za kadencji Nikoli Grbicia w oficjalnym meczu wystąpił Bartłomiej Lemański, który wrócił do kadry po ponad sześciu latach przerwy i od razu zaznaczył swoją obecność na boisku.

Przed reprezentacją Polski kolejne wyzwanie w turnieju w Linyi. W czwartkowym spotkaniu "Biało-Czerwoni" zmierzą się ze Słowenią, która będzie znacznie bardziej wymagającym rywalem. Początek meczu zaplanowano na godz. 14, transmisję przeprowadzi Polsat Sport.

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Polska: Jakub Majchrzak, Michał Gierżot, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Aleksander Śliwka, Bartłomiej Lemański - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Marcel Bakaj, Aliaksei Nasevich, Bartosz Zych, Adrian Markiewicz, Bartosz Firszt, Jakub Ciunajtis (libero). Trener: Nikola Grbić.

Kuba: Julio Alberto Gomez, Alexis Wilson, Julio Cesar Cardenas, Nivaldo Nadhir Dias, David Fiel, Alejandro Miguel Gonzalez - Yonder Garcia (libero) oraz Daniel Martinez, Christian Thondike, Bryan Camino, Thiago Suarez, Victor Andreu. Trener: Jesus Angel Cruz Lopez.

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