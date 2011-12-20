Joanna Wołosz: To był ostatni mecz tego zespołu. Szkoda, że nie udało się wygrać. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 32 minuty temu
Rozmowa z Joanną Wołosz po finale Ligi Mistrzyń. Jej A. Carraro Imoco Conegliano przegrał z VakifBankiem Stambuł 1:3
Imoco Volley: Paola Egonu, Miriam Sylla, Robin de Kruijf, Joanna Wołosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie – Monica De Gennaro (libero) oraz Giulia Gennari, Lara Caravello, Megan Courtney, Christina Wuczkowa. Trener: Daniele Santarelli.
VakifBank: Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi, Chiaka Ogbogu – Ayça Aykaç (libero) oraz Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay. Trener: Giovanni Guidetti.
Imoco Volley: Paola Egonu, Miriam Sylla, Robin de Kruijf, Joanna Wołosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie – Monica De Gennaro (libero) oraz Giulia Gennari, Lara Caravello, Megan Courtney, Christina Wuczkowa. Trener: Daniele Santarelli.
VakifBank: Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi, Chiaka Ogbogu – Ayça Aykaç (libero) oraz Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay. Trener: Giovanni Guidetti.