A. Carraro Imoco Conegliano – VakifBank Stambuł. Skrót finału Ligi Mistrzyń. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 38 minut temu
VakifBank Stambuł obejmuje panowanie w Europie. W finale Ligi Mistrzyń siatkarki z Turcji zrewanżowały się A. Carraro Imoco Conegliano za porażkę sprzed roku i pokonały rywalki 3:1. W barwach włoskiej drużyny wystąpiła Joanna Wołosz, która jest kapitanem i rozgrywającą Imoco.
Imoco Volley: Paola Egonu, Miriam Sylla, Robin de Kruijf, Joanna Wołosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie – Monica De Gennaro (libero) oraz Giulia Gennari, Lara Caravello, Megan Courtney, Christina Wuczkowa. Trener: Daniele Santarelli.
VakifBank: Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi, Chiaka Ogbogu – Ayça Aykaç (libero) oraz Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay. Trener: Giovanni Guidetti.
Imoco Volley: Paola Egonu, Miriam Sylla, Robin de Kruijf, Joanna Wołosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie – Monica De Gennaro (libero) oraz Giulia Gennari, Lara Caravello, Megan Courtney, Christina Wuczkowa. Trener: Daniele Santarelli.
VakifBank: Cansu Özbay, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Gabi, Chiaka Ogbogu – Ayça Aykaç (libero) oraz Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay. Trener: Giovanni Guidetti.