Liga Mistrzyń: CEV nie pozwolił siatkarkom Developresu grać w opaskach wspierających Ukrainę.

Siatkarki Developresu Rzeszów wyszły na parkiet w opaskach w ukraińskich barwach. Przed meczem musiały je jednak ściągnąć. To wszystko przez decyzję CEV. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej nie zgodziła się bowiem na to, by Polki mogły w nich występować.