OK Merkur Maribor – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 1 godz. 2 minuty temu
OK Merkur Maribor – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (19:25, 11:25, 21:25)
Merkur: Žiga Donik, Janž Kržič, Ahmed Ikhbayri, Roland Gergye, Uros Pavlovic, Uroš Planinšič – Alan Košenina (libero) oraz Rok Bračko, Filip Kovačević, Aljaž Herman, Adi Adžović. Trener: Sebastijan Škorc
ZAKSA: Aleksander Śliwka, Krzysztof Rejno, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Norbert Huber, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz David Smith, Bartłomiej Kluth. Trener: Gheorghe Cretu.
Merkur: Žiga Donik, Janž Kržič, Ahmed Ikhbayri, Roland Gergye, Uros Pavlovic, Uroš Planinšič – Alan Košenina (libero) oraz Rok Bračko, Filip Kovačević, Aljaž Herman, Adi Adžović. Trener: Sebastijan Škorc
ZAKSA: Aleksander Śliwka, Krzysztof Rejno, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Norbert Huber, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz David Smith, Bartłomiej Kluth. Trener: Gheorghe Cretu.