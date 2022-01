Siatkarska Legia Warszawa – klub z ogromnymi tradycjami. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Legia Warszawa to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich. Drużyna siatkarzy wywalczyła 28 medali mistrzostw Polski, w tym osiem złotych (1962, 1964, 1967, 1969, 1970, 1983, 1984, 1986), do tego pięć Pucharów Polski. Siatkarki mają na koncie 14 medali MP, w tym złoto (1961). Siatkarze stołecznej drużyny rywalizują obecnie w Tauron 1. Lidze Czy Legia zdoła w przyszłości nawiązać do dawnych sukcesów? Materiał o historii siatkarskiej Legii – fragment magazynu #7strefa.