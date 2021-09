Siatkówka. Sebastian Świderski: Nie jestem człowiekiem konfliktowym. Wideo WIDEO |

Nie jestem człowiekiem konfliktowym, będę się starał scalać środowisko siatkarskie. Co do wyboru selekcjonerów reprezentacji mężczyzn i kobiet to spotkałem się już z kilkoma kandydatami na trenera naszej żeńskiej kadry. Odnośnie kadry mężczyzn to póki co nie rozmawiałem z Nikolą Grbiciem - powiedział tuż po wyborze na prezesa PZPS Sebastian Świderski.