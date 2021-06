Siatkarska Liga Narodów. Polska - Belgia 2:3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

We wtorkowym meczu 5. kolejki Ligi Narodów siatkarek reprezentacja Polski przegrała po zaciętym meczu z Belgią 2:3. Dla Biało-Czerwonych to trzecia porażka w tym turnieju. - Jestem rozczarowany postawą niektórych zawodniczek - powiedział komentujący to spotkanie Maciej Jarosz.