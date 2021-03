Siatkówka. Zapowiedź reportażu "Legenda. Nasz mistrz Tomasz" - część trzecia (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Na początku lutego Tomasz Wójtowicz, uznawany za najwybitniejszego polskiego siatkarza w historii, odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Dlaczego Tomasz Wójtowicz wybrał siatkówkę? Wielkiego wyboru nie miał, wszak tę dyscyplinę uprawiali jego rodzice, a także brat. Teraz w jego ślady idzie wnuk, który od nowego sezonu trafi do jednej z seniorskich drużyn - niewykluczone, że do drużyny z Lublina - rodzinnego miasta Tomasza Wójtowicza. W wielkanocną niedzielę, 4 kwietnia zapraszamy na rozmowę Marka Magiery z naszym mistrzem. „Legenda. Nasz mistrz Tomasz” to długa i pełna smaczków opowieść wspaniałego siatkarza i człowieka głównie o historii, ale... nie tylko. Początek programu o godz. 14.45.



Oto trzecia zapowiedź.