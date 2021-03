Siatkówka. Jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii rozpoczęła prace nad autobiografią. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii rozpoczęła prace nad autobiografią. Książka zostanie wydana przez Wydawnictwo „SQN”, a swą premierę mieć będzie w 2022 roku.

Małgorzata Glinka-Mogentale to jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii. Ostatnio została wybrana przez kibiców Królową Polskiej Siatkówki XXI wieku, w głosowaniu organizowanym przez Polsat Sport. Dwukrotna mistrzyni Europy rozegrała 286 meczów w biało-czerwonych barwach, w swojej niezwykle bogatej karierze klubowej triumfowała m.in. dwukrotnie w Lidze Mistrzyń. Obecnie prowadzi Fundację, realizującą sportowe projekty przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

– Chciałam się pochwalić i podzielić z Wami informacją, iż jestem w trakcie tworzenia książki o mnie – mówi Małgorzata Glinka-Mogentale. – Pojawi się ona na rynku w 2022 roku, mam nadzieję, że spełni ona Wasze oczekiwania, tak jak ja spełniłam je na boisku. Myślałam dłuższy czas, czy napisać taką książkę. Wydaje mi się, iż miałam na tyle interesującą karierę i przygodę z siatkówką, że warto się tym wszystkim podzielić z moimi wspaniałymi kibicami, którzy dopingowali mnie przez ponad dwadzieścia lat. Chcę opowiedzieć ludziom interesującym się sportem, młodzieży, jak tak naprawdę wygląda droga do sukcesu w zawodowym sporcie. Przede wszystkim ma to być historia dla wszystkich dzieciaków, z którymi teraz odbywam wspaniałą przygodę. Chcę powiedzieć kim jestem, kim byłam, i co przeżyłam.

Glinka-Mogentale zdecydowała, że przy tworzeniu książki będzie współpracować z Kamilem Składowskim, autorem m.in. biografii Andrei Anastasiego „Licencja na trenowanie” – także wydanej wspólnie z Wydawnictwem SQN. – Bardzo się cieszę, że Gosia zdecydowała się na wspólną pracę, bo to wyjątkowa siatkarka i bardzo otwarta osoba – mówi Składowski. – Już pierwsze godziny wspólnej pracy pokazują, iż nasi kibice dostaną książkę bardzo osobistą, która będzie zwieńczeniem niezwykłej kariery Gosi. To dla mnie zaszczyt, że wspólnie możemy wracać do jej największych triu