Liga Mistrzyń. Aleksandra Wójcik: Takie sytuacje jak w trzecim secie nie powinny się wydarzyć (POLSAT SPORT). Wideo

Liga Mistrzyń. Aleksandra Wójcik: Takie sytuacje jak w trzecim secie nie powinny się wydarzyć (POLSAT SPORT).

- Boli to, że wydaje się, że gramy na najwyższym poziomie, a zdarzają się sytuacje, które według mnie nie powinny się wydarzyć. To na pewno nas poddenerwowało i przez to straciłyśmy trochę koncentrację. Ale przynajmniej na mnie podziałało to tak, żeby w czwartym secie nie dać żadnych wątpliwości - powiedziała przyjmująca ŁKS Commercecon Łódź Aleksandra Wójcik po meczu Ligi Mistrzyń z Maricą Płowdiw, zakończonym zwycięstwem łodzianek 3:1.