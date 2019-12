Zdemolowano samochód Bartosza Kurka we Włoszech. Wideo WIDEO |

Bartosz Kurek gra obecnie we włoskim klubie Vero Volley Monza. To właśnie w tym mieście doszło do aktu wandalizmu, w którym mocno ucierpiał samochód polskiego siatkarza. Zdjęcia zniszczonego auta dodała na instagram narzeczona Kurka, Anna Grejman. Jak na razie nie odnaleziono sprawców tego czynu.