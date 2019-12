Siatkówka. Piotr Gacek: Liga Mistrzów to dla nas nie lada gratka. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- W środę przystępujemy do historycznych rozgrywek dla siatkarskiego klubu z Warszawy, zaczynamy grę w Lidze Mistrzów. To dla nas ogromne wyzwanie i nobilitacja - mówi dyrektor do spraw sportowych Vervy Warszawa Piotr Gacek. Pierwszy mecz odbędzie się w środę w Arenie Ursynów, Verva Warszawa Orlen Paliwa podejmie francuskie Tours.