PlusLiga. Michał Mieszko Gogol (PGE Skra) po meczu z ZAKS-ą. Wideo WIDEO |

- Jestem wściekły o dwie wystawy w końcówce drugiego seta, bo mieliśmy kontry, żeby wrócić do meczu. Nie potrafimy wystawić piłki dokładnie do siatki dwa razy, co nie przystoi takiej drużynie jak Skra - powiedział trener PGE Skry Bełchatów Michał Mieszko Gogol po porażce 0:3 z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w meczu 6. kolejki PlusLigi. Źródło: PLS