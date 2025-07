Życie Aleksandra Śliwki się zmieniło. Szczere słowa polskiego siatkarza

Damian Gołąb, Interia Sport: Przyjazd na zgrupowanie reprezentacji Polski po pierwszym sezonie spędzonym za granicą jest trochę większym przeżyciem niż zwykle?

Aleksander Śliwka, przyjmujący reprezentacji Polski: Zdecydowanie tak, bo nie grając w Polsce zdążyłem bardziej stęsknić się za ludźmi, którzy są w tej reprezentacji. Za chłopakami, sztabem szkoleniowym i całą atmosferą. Nie miałem okazji, jak to było zwykle w czasie rozgrywek PlusLigi, spotykać się co jakiś czas z chłopakami.

Pobyt w Japonii zmienił cię jako człowieka? Rozwinął?

- Myślę, że tak. Życie w nowym kraju, o zupełnie innej kulturze, było czymś nowym, wyzwaniem - nie tylko w aspekcie sportowym, ale i życiowym. Bardzo się cieszę, że rozegrałem tam sezon i pełen sił, zdrowy przyjechałem na kadrę.

A siatkarsko też się rozwinąłeś?

- Tak. Zobaczyłem tam inne rzeczy, inne spojrzenie na siatkówkę. Akcent był położony na inne elementy. Zaczerpnąłem trochę z innego spojrzenia i pewne rzeczy mogę dla siebie wyciągnąć. Dla przykładu, bardzo duży nacisk kładzie się tam na grę obronną, trening samej obrony. Trochę inaczej wygląda organizacja gry obronnej, umiejętności zawodników pod tym względem były na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że na wyższym niż w polskiej lidze.

Aleksander Śliwka w roli kapitana kadry. Szczere słowa polskiego siatkarza

W trakcie turnieju w Chicago znów byłeś kapitanem reprezentacji. Podchodzisz do tej funkcji już trochę spokojniej? Nawiązuję do jednego z wywiadów z trenerem Grbiciem, który wspominał, że na początku cię to trochę przytłaczało. W rozmowie ze sport.pl padło zdanie: "Olek zwariował".

- Pierwsza okazja do bycia kapitanem reprezentacji Polski to bardzo duże emocje. Ale tę rolę pełniłem zarówno w klubie, jak i momentami w reprezentacji. Każdy kolejny dzień spędzony w takiej roli na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk, każdy kolejny mecz dawał mi więcej pewności siebie. Miałem też obok siebie bardzo dużo doświadczonych zawodników, którzy pomagali mi, sprawiali, że ta rola była dużo łatwiejsza. Każde doświadczenie w takiej roli procentuje w przyszłości.

I teraz w Chicago gładko wszedłeś w tę rolę? To był chyba dla ciebie w ogóle trochę zwariowany wyjazd, musiałeś dolecieć do drużyny w ostatniej chwili.

- Nie przywiązywałbym jakiejś wielkiej wagi do tej roli. Przyjechałem jako zastępstwo Rafała Szymury. Byłem tam jednym ze starszych zawodników, mieliśmy w Chicago dosyć młodą grupę. Ale bardzo ambitnych chłopaków, bezproblemowych. Nie było żadnych wielkich kłopotów do rozwiązania. Bardzo się cieszę, że dołączyłem do tej grupy, bo naprawdę tęskniłem za meczowymi, reprezentacyjnymi emocjami.

Przy absencjach kilku zawodników w wieku 30 lat pozostajesz jednym z najbardziej doświadczonych siatkarzy w kadrze. To dla ciebie trochę nowa rola.

- Jest pewna różnica, bo tak jak powiedziałeś, kilku bardziej doświadczonych medalistów z Paryża nie ma z nami w tym roku. Z pewnością tacy gracze jak ja, Kuba Kochanowski, Tomek Fornal - ci, którzy byli w trochę młodszej grupie - stają się tymi bardziej doświadczonymi. Ale to naturalna kolej rzeczy, która dzieje się w reprezentacji od wielu pokoleń. Cieszymy się, że jest tu bardzo ambitna grupa, która chce ciężko pracować. Mam nadzieję, że to poskutkuje dobrymi wynikami.

Czułeś się dla tej grupy w Chicago mentorem? Może razem z Kamilem Semeniukiem czy Arturem Szalpukiem?

- Staram się robić swoje. Jeśli mam dawać przykład chłopakom, to chcę to robić swoją postawą. Nie opowiadać wielkich historii, co ja bym zrobił na ich miejscu itd. Myślę, że to nie jest potrzebne.

Świadomość chłopaków wchodzących do drużyny jest coraz większa. Zawsze jestem gotowy, by pomóc, ale staram się nie spełniać tej roli nadprogramowo. Nie dodawać rzeczy, które jeszcze bardziej by młodych obciążyły. Staram się robić swoje, to, co do tej pory: być sobą, być zawsze do dyspozycji tych chłopaków.

Aleksander Śliwka wprost o rywalizacji w kadrze siatkarzy. "Od paru lat się nie zmienia"

Przed rokiem przyjeżdżałeś na kadrę w innej sytuacji - po sezonie problemów ZAKS-y, z kłopotami ze zdrowiem. Wtedy powiedziałeś, że twoim celem jest doprowadzenie się do pełni formy fizycznej i odzyskanie pewności siebie. W tym roku masz już inne cele?

- W tym roku z pewnością przyjeżdżam na kadrę w lepszej kondycji fizycznej. Jestem zdrowy, nie mam żadnego urazu, jestem gotowy do treningów i ciężkiej pracy. Zresztą taka ciężka praca teraz jest. Mam nadzieję, że to da nam wysoką formę na finały Ligi Narodów i mistrzostwa świata. Nie jestem przemęczony, cieszę się, że tu jestem, siatkówka sprawia mi przyjemność. Indywidualny cel na ten sezon? Nie myślałem o tym za bardzo. Pierwsze są cele drużynowe. Mimo wielu zmian mamy bardzo duży potencjał. Możemy bić się z najlepszymi na świecie. Pierwsze sprawdziany to turniej w Gdańsku, mam nadzieję, że potem trzy spotkania w finałach LN. To pokaże, w którym miejscu jesteśmy.

Stęskniłeś się za polskimi kibicami? W Chicago mieliście chyba przedsmak tego, co czeka was w Gdańsku.

- Oczywiście. Gra przed kibicami reprezentacji Polski to wielka duma, ogromne emocje i coś niesamowitego. Przy śpiewaniu hymnu w polskiej hali za każdym razem przechodzą ciarki, mimo że zagrałem tych spotkań sporo. Z niecierpliwością czekam na mecze w Gdańsku. Rzeczywiście byłem jednak bardzo zaskoczony atmosferą w Chicago. Mimo że słyszałem, że kibice potrafią tam dopisać, to, co się działo, przerosło moje oczekiwania i wyobrażenia. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy tam byli i sprawili, że czuliśmy się jak w domu.

Czymś niewiarygodnym był mecz z USA, gdy serwowali gospodarze, Amerykanie, a na trybunach słychać było gwizdy i wsparcie dla was, dla rywali.

- Rozmawiałem z Erikiem Shojim i doszedłem do wniosku, że to niesamowity przywilej grać w kraju, w którym siatkówka jest tak popularna. Mnóstwo ludzi kocha siatkówkę, jest dumna z barw narodowych i wspiera nas na trybunach nawet tak daleko od domu. To niesamowite przeżycie. Czuję się szczęściarzem, że mogę robić takie rzeczy.

W tym sezonie nie wisi nad wami selekcja składu na igrzyska olimpijskie, która w pewnym momencie poprzedniego sezonu mogła już trochę was "spinać". W tym sezonie w kadrze jest nieco luźniej?

- Różnica polega na tym, że to był sezon olimpijski. Zdarza się raz na cztery lata, a turniej olimpijski jest najważniejszym w hierarchii naszych marzeń o medalach i trofeach. W tym sezonie rywalizacja też jest jednak duża. Jedziemy przecież do Gdańska w sześciu przyjmujących. Każdy będzie miał szansę pokazania się, przekonania trenera, że zasługuje na szansę znalezienia się w składzie na finały Ligi Narodów i mistrzostwa świata. Na mojej pozycji to od paru lat się nie zmienia, rywalizacja jest bardzo duża. Co jest pozytywnym zjawiskiem, to rozwija każdego z nas - trenowanie pod ciągłą presją rywalizacji o skład na duży turniej. Na meczu ta presja, nerwy i emocje również się pojawiają. Jeśli więc na treningu będziemy w stanie sobie z tym poradzić, w trakcie meczu tym bardziej będziemy w stanie sobie poradzić.

Rozmawiał Damian Gołąb

