Zwycięska inauguracja młodych orłów. Rywale stawili mocny opór

Mówi się, że reprezentacja Polski do lat 21 pod kierownictwem trenera Mateusza Grabdy może powalczyć nawet o złoto młodzieżowych mistrzostw świata, które dziś rozpoczęły się w Bahrajnie. By dojść do decydujących meczów, trzeba pokonać pierwsze przeszkody, a wygrana w inauguracyjnym meczu grupowym z Indiami 3:1 była formalnością, chociaż w przegrany set z nisko notowanym rywalem musi stanowić alarm dla drużyny. To w ogóle jest udany dzień dla polskiej siatkówki - wcześniej seniorska drużyna wygrała 3:1 z Brazylią w meczu Ligi Narodów.