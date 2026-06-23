Zrobili wrażenie na Grbiciu, zagrają o medal. Selekcjoner zdecydował

W tym sezonie Nikola Grbić wyjątkowo szeroko otworzył drzwi do dorosłej kadry dla młodych talentów. W sparingach przed startem sezonu zadebiutowało aż 13 zawodników. Przede wszystkim młodych, również nastolatków.

I część debiutantów wywarła na nim pozytywne wrażenie. Największe środkowy Jakub Majchrzak, który zresztą najpierw zagrał w meczach Ligi Narodów w Linyi, a teraz jest w kadrze na ruszający w środę turniej w Gliwicach. Ale pozytywnych zaskoczeń było więcej.

- Bardzo podobają mi się młodzi: Zych, Kiedos, Grabek, Bień, Przybyłkowicz. Myślę, że mają przed sobą dobrą przyszłość, jeśli będą dobrze pracować i szukać możliwości grania - ocenił Grbić.

Talenty z kadry Grbicia zagrają o medal. Selekcjoner Piotr Graban zdecydował

Na szczególne uznanie selekcjonera zapracował Bartosz Zych. 19-letni przyjmujący zadebiutował w Linyi w Lidze Narodów, zdobył pierwsze punkty w rozgrywkach - co ciekawe jeszcze przed pierwszą taką zdobyczą w PlusLidze. Oprócz Zycha w szerokiej kadrze na Ligę Narodów znaleźli się też Jakub Kiedos i Jakub Przybyłkowicz, ale oni szansy debiutu nie dostali.

Zych i Kiedos ostatecznie dołączyli jednak do drużyny młodzieżowej Piotra Grabana. Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 22 przygotowywał drużynę do mistrzostw Europy. W weekend jego podopieczni wygrali dwa sparingi z reprezentacją Czech, a Kiedos i Zych byli mocnymi punktami drużyny.

Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że obaj mają miejsce w ostatecznym składzie, jaki Graban wybrał na mistrzostwa Europy. Wśród 14 powołanych zawodników znalazło się też paru innych, którzy byli w szerokiej kadrze Grbicia: rozgrywający Błażej Bień, przyjmujący Michał Grabek i atakujący Wojciech Gajek. Ten ostatni późno zakończył sezon w USA i nie zdążył zadebiutować w dorosłej kadrze.

Będzie mieć jednak szansę na walkę o medal z drużyną U22. Turniej, którego gospodarzem jest portugalskie miasto Albufeira, rusza 29 czerwca. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy po cztery drużyny, w fazie grupowej rozegrają po trzy spotkania. Dwie najlepsze reprezentacje awansują do półfinału turnieju. Polska zagra w pierwszej grupie z Portugalią, Ukrainą i Izraelem. Mecze o medale zaplanowano na 4 lipca.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy U22

Rozgrywający: Błażej Bień, Mateusz Kowalczyk

Atakujący: Wojciech Gajek, Maksymilian Łysoń

Środkowi: Wojciech Dudzik, Aleksander Maciejewski, Wiktor Przybyłek, Kamil Urbańczyk,

Przyjmujący: Maksymilian Durski, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Bartosz Zych

Libero: Jakub Jurczyk, Jakub Kubacki

Bartosz Zych Marcin Golba AFP

Jakub Kiedos PZPS / fot. Justyna Matjas PZPS

Wojciech Gajek volleyballworld.com materiały prasowe





Nikola Grbić: Chcę dać okazję do gry wszystkim. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport