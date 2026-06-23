Zrobili wrażenie na Grbiciu, zagrają o medal. Selekcjoner zdecydował

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Piotr Graban ogłosił skład na zbliżające się mistrzostwa Europy do lat 22. Na turniej w Portugalii zabiera 14 siatkarzy. Są wśród nich nastolatkowie, którzy tego lata zrobili spore wrażenie na Nikoli Grbiciu. Przyjmujący Bartosz Zych zadebiutował już nawet w Lidze Narodów w trakcie turnieju w Linyi. Teraz ma pomóc młodzieżowej kadrze w walce o medal.

Bartosz Zych (nr 58) i czterech siatkarzy w biało-czerwonych strojach w kręgu na boisku.
Nikola Grbić dał w tym sezonie szansę wielu młodym siatkarzom. W śród nich był Bartosz Zych (nr 58)Marcin Bulanda / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W tym sezonie Nikola Grbić wyjątkowo szeroko otworzył drzwi do dorosłej kadry dla młodych talentów. W sparingach przed startem sezonu zadebiutowało aż 13 zawodników. Przede wszystkim młodych, również nastolatków.

I część debiutantów wywarła na nim pozytywne wrażenie. Największe środkowy Jakub Majchrzak, który zresztą najpierw zagrał w meczach Ligi Narodów w Linyi, a teraz jest w kadrze na ruszający w środę turniej w Gliwicach. Ale pozytywnych zaskoczeń było więcej.

- Bardzo podobają mi się młodzi: Zych, Kiedos, Grabek, Bień, Przybyłkowicz. Myślę, że mają przed sobą dobrą przyszłość, jeśli będą dobrze pracować i szukać możliwości grania - ocenił Grbić.

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Talenty z kadry Grbicia zagrają o medal. Selekcjoner Piotr Graban zdecydował

Na szczególne uznanie selekcjonera zapracował Bartosz Zych. 19-letni przyjmujący zadebiutował w Linyi w Lidze Narodów, zdobył pierwsze punkty w rozgrywkach - co ciekawe jeszcze przed pierwszą taką zdobyczą w PlusLidze. Oprócz Zycha w szerokiej kadrze na Ligę Narodów znaleźli się też Jakub Kiedos i Jakub Przybyłkowicz, ale oni szansy debiutu nie dostali.

Zych i Kiedos ostatecznie dołączyli jednak do drużyny młodzieżowej Piotra Grabana. Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 22 przygotowywał drużynę do mistrzostw Europy. W weekend jego podopieczni wygrali dwa sparingi z reprezentacją Czech, a Kiedos i Zych byli mocnymi punktami drużyny.

Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że obaj mają miejsce w ostatecznym składzie, jaki Graban wybrał na mistrzostwa Europy. Wśród 14 powołanych zawodników znalazło się też paru innych, którzy byli w szerokiej kadrze Grbicia: rozgrywający Błażej Bień, przyjmujący Michał Grabek i atakujący Wojciech Gajek. Ten ostatni późno zakończył sezon w USA i nie zdążył zadebiutować w dorosłej kadrze.

Będzie mieć jednak szansę na walkę o medal z drużyną U22. Turniej, którego gospodarzem jest portugalskie miasto Albufeira, rusza 29 czerwca. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy po cztery drużyny, w fazie grupowej rozegrają po trzy spotkania. Dwie najlepsze reprezentacje awansują do półfinału turnieju. Polska zagra w pierwszej grupie z Portugalią, Ukrainą i Izraelem. Mecze o medale zaplanowano na 4 lipca.

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Damian Gołąb

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy U22

Rozgrywający: Błażej Bień, Mateusz Kowalczyk

Atakujący: Wojciech Gajek, Maksymilian Łysoń

Środkowi: Wojciech Dudzik, Aleksander Maciejewski, Wiktor Przybyłek, Kamil Urbańczyk,

Przyjmujący: Maksymilian Durski, Michał Grabek, Jakub Kiedos, Bartosz Zych

Libero: Jakub Jurczyk, Jakub Kubacki

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Damian Gołąb
Młody siatkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 58 na piersi podczas meczu, na tle rozmytej hali sportowej i widocznej tablicy wyników.
Bartosz ZychMarcin GolbaAFP
Siatkarz w zielonym stroju przygotowujący się do wykonania zagrywki podczas meczu, z piłką uniesioną w lewej ręce i skupionym wyrazem twarzy.
Jakub KiedosPZPS / fot. Justyna MatjasPZPS
Młody siatkarz w zielonym stroju z biało-czerwonymi akcentami świętuje zdobyty punkt, energicznie wyciągając rękę w stronę kolegi z drużyny; w tle rozmyta publiczność i fragment siatki.
Wojciech Gajekvolleyballworld.commateriały prasowe


Nikola Grbić: Chcę dać okazję do gry wszystkim. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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