Zrezygnował z gry u Grbicia, nagle nadszedł taki komunikat. Japończycy ogłaszają

Bardzo głośno w ostatnim czasie było wokół siatkarskiej reprezentacji Polski Nikoli Grbicia. W końcu po długim oczekiwaniu Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił listę powołanych do szerokiej kadry na najbliższy sezon. Początkowo na liście miało znaleźć się 38 nazwisk, lecz w ostatniej chwili dość nieoczekiwanie z powołania zrezygnował Norbert Huber.

Środkowy Wolfdogs Nagoja w trakcie sezonu miał spore problemy zdrowotne, które wykluczyły go z gry na dłuższy okres. To właśnie z tego względu postanowił on, że w tym sezonie reprezentacyjnym grać w narodowych barwach nie będzie. Dla drużyny może być w dłuższej perspektywie ogromna strata.

W końcu Huber znakomicie spisywał się w SV League i mimo pierwszego sezonu za granicą w całej karierze odnalazł się tam naprawdę dobrze. Był jedną z najjaśniejszych postaci w swojej drużynie i kilkukrotnie prowadził ją do wygranych spotkań.

Finalnie Wolfdogs zakończyli fazę zasadniczą sezonu na 4. miejscu z bilansem 25 wygranych i 19 porażek. 27-latek na przestrzeni całych rozgrywek zdobył aż 342 punkty i zanotował bardzo wysoki procent skuteczności w ataku (60 proc. 229/383). Swoimi występami zaimponował także działaczom tamtejszej ligi.

Ci postanowili nagrodzić go jedną z najbardziej wartościowych nagród.

Huber doceniony w Japonii. Właśnie wszystko ogłosili

Jak przekazał Jakub Balcerzak, znany ekspert siatkarski Polak został wybrany najlepszym środkowym fazy zasadniczej całej SV League. Jest to bez wątpienia ogromne wyróżnienie, bowiem jak już wspomnieliśmy olimpijczyk z Paryża ominął z powodów zdrowotnych kilka spotkań.

Teraz jego ekipa przystąpi do fazy play-off, gdzie w ćwierćfinale zmierzy się z JT Thunders. Dwumecz w Nagoi odbędzie się odpowiednio 1 i 2 maja. W ewentualnym półfinale czeka już zwycięzca fazy zasadniczej - Suntory Sunbirds.

Norbert Huber volleyballworld.com materiały prasowe

Norbert Huber (numer 99) Volleyball World materiały prasowe

Norbert Huber (z numerem 99) w reprezentacji Polski Marcin Golba / NurPhoto AFP

