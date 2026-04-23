Zrezygnował z gry u Grbicia, nagle nadszedł taki komunikat. Japończycy ogłaszają

Paweł Nowak

Szerokim echem poniosły się niedawno ogłoszone powołania do szerokiej kadry Nikoli Grbicia na najbliższy sezon reprezentacyjny. Wśród nominowanych zabrakło Norberta Hubera, który na krótki czas przed oficjalnym zaprezentowaniem listy zdecydował, że ze względu na problemy zdrowotne jednak nie będzie do dyspozycji Serba. Teraz w jego sprawie komunikat nadała SV League, czyli liga japońska, w której występuje. Chodzi jednak tylko o sprawy sportowe.

Siatkówka: Norbert Huber najlepszym środkowym SV League
Norbert Huber (nr 99)MICHAL KLAG/REPORTER / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP/Reporter

Bardzo głośno w ostatnim czasie było wokół siatkarskiej reprezentacji Polski Nikoli Grbicia. W końcu po długim oczekiwaniu Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił listę powołanych do szerokiej kadry na najbliższy sezon. Początkowo na liście miało znaleźć się 38 nazwisk, lecz w ostatniej chwili dość nieoczekiwanie z powołania zrezygnował Norbert Huber.

Środkowy Wolfdogs Nagoja w trakcie sezonu miał spore problemy zdrowotne, które wykluczyły go z gry na dłuższy okres. To właśnie z tego względu postanowił on, że w tym sezonie reprezentacyjnym grać w narodowych barwach nie będzie. Dla drużyny może być w dłuższej perspektywie ogromna strata.

Zobacz również:

Agnieszka Korneluk i Stefano Lavarini
Reprezentacja siatkarek

Burza po decyzji polskiej siatkarki, sensacja ws. Lavariniego. Jest reakcja

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

W końcu Huber znakomicie spisywał się w SV League i mimo pierwszego sezonu za granicą w całej karierze odnalazł się tam naprawdę dobrze. Był jedną z najjaśniejszych postaci w swojej drużynie i kilkukrotnie prowadził ją do wygranych spotkań.

Finalnie Wolfdogs zakończyli fazę zasadniczą sezonu na 4. miejscu z bilansem 25 wygranych i 19 porażek. 27-latek na przestrzeni całych rozgrywek zdobył aż 342 punkty i zanotował bardzo wysoki procent skuteczności w ataku (60 proc. 229/383). Swoimi występami zaimponował także działaczom tamtejszej ligi.

Ci postanowili nagrodzić go jedną z najbardziej wartościowych nagród.

Huber doceniony w Japonii. Właśnie wszystko ogłosili

Jak przekazał Jakub Balcerzak, znany ekspert siatkarski Polak został wybrany najlepszym środkowym fazy zasadniczej całej SV League. Jest to bez wątpienia ogromne wyróżnienie, bowiem jak już wspomnieliśmy olimpijczyk z Paryża ominął z powodów zdrowotnych kilka spotkań.

Zobacz również:

FC Barcelona. Na zdjęciu Lamine Yamal i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Potrójny alarm. Stan wrzenia w FC Barcelona. Jednogłośne larum

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Teraz jego ekipa przystąpi do fazy play-off, gdzie w ćwierćfinale zmierzy się z JT Thunders. Dwumecz w Nagoi odbędzie się odpowiednio 1 i 2 maja. W ewentualnym półfinale czeka już zwycięzca fazy zasadniczej - Suntory Sunbirds.

Zobacz również:

Agnieszka Korneluk i Stefano Lavarini
Reprezentacja siatkarek

Burza po decyzji polskiej siatkarki, sensacja ws. Lavariniego. Jest reakcja

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Norbert Huber
Norbert Hubervolleyballworld.com
Norbert Huber (numer 99)Volleyball World
Norbert Huber (z numerem 99) w reprezentacji PolskiMarcin Golba / NurPhoto
