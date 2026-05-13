Natalia Kapustka, Interia Sport: Za tobą już 12 sezonów w PlusLidze. W czym tkwi sekret utrzymania się na tym poziomie przez tyle lat? Albo co już na takim etapie kariery okazało się kluczowe?

Bartłomiej Lemański - polski siatkarz, grający na pozycji środkowego: Nie wiem, czy mam na to jedną prostą odpowiedź, bo przez te 12 lat przeżyłem naprawdę zarówno wzloty, jak i upadki. I to też takie bardzo trudne upadki z mojej perspektywy. Na pewno początek mojej kariery był bardzo udany. Mam na myśli jeszcze czasy Warszawy i Politechniki, kiedy w wieku 18-19 lat szybko wskoczyłem do pierwszego składu. Pamiętam, że to był dla mnie bardzo dobry okres. Później przyszedł jednak konkretny dołek - patrząc na to, gdzie się znalazłem, jak się prezentowałem i jak sam siebie wtedy postrzegałem, to okres w Radomiu był dla mnie dosyć ciężki.

- Ale fakt, to już 12. rok w PlusLidze, więc na pewno jest to coś, co mogę sobie wpisać do CV. Utrzymałem się w tej lidze mimo różnych trudności. Jeśli chodzi o przepis jak zostać na takim poziomie i cały czas grać w PlusLidze - niestety nie mam jednej recepty. Gdybym jednak miał wskazać element, który bardzo mi pomógł się rozwinąć, to na początku kariery mocno skupiałem się na przygotowaniu fizycznym. Od kilku lat idę jednak trochę w drugą stronę. Nie koncentruję się już aż tak bardzo na fizyce, bo myślę, że to się ustabilizowało. Teraz dużo większą uwagę przykładam do pracy mentalnej, do pracy ze swoją głową.

Czujesz, że jako zawodnik nadal się rozwijasz, czy dziś większą rolę odgrywają już doświadczenie i stabilność?

- Zdecydowanie nadal się rozwijam. Myślę, że nie ma takiego momentu, w którym człowiek nie miałby już przestrzeni do rozwoju - nieważne, w jakiej dziedzinie, dyscyplinie sportu czy nawet poza sportem. Uważam, że zawsze jest miejsce, żeby coś poprawić i iść do przodu. Nawet jeśli z czasem ta przestrzeń się zawęża i tych elementów do poprawy jest coraz mniej, to jednak ona cały czas istnieje.

O tym, że trzeba być gotowym na wszystko, pokazał też jeden z meczów, w którym po urazach dwóch atakujących zostałeś przesunięty ze środka na prawe skrzydło. Jak dużym wyzwaniem była taka zmiana praktycznie z dnia na dzień?

- Miałem z tego meczu naprawdę dużo frajdy. I chyba właśnie ta radość z gry trochę przyćmiła trudność całej sytuacji. Pamiętam, że pierwszy atak był kompletnie nieudany, chyba nawet mocno w aut. Był też oczywiście element presji, że muszę podołać zadaniu. Z drugiej strony ćwiczyliśmy wcześniej taki wariant i nie było tak, że przez ostatnie lata w ogóle nie atakowałem z prawego skrzydła - zdarzało się to na treningach. Na pewno pojawił się lekki stres, żeby odpowiednio wejść w tę rolę i odnaleźć się na zupełnie innej piłce, na innym skrzydle. Ale tak jak mówiłem, miałem z tego meczu tyle radości, że chyba przykryło to wszystkie inne emocje.

Na tym etapie kariery czasami trzeba już świadomie szukać radości z siatkówki? To chyba nie zawsze przychodzi tak naturalnie jak kiedyś?

- Myślę, że tak. Tym bardziej że nie zawsze jest kolorowo. Kariera sportowca nie jest usłana samymi sukcesami. Nawet jeśli ktoś zdobył wiele medali, to po drodze na pewno przeżywał kryzysy - czy to po przegranym finale, półfinale, czy po prostu słabszym sezonie. Nie sądzę, żeby był zawodnik, któremu każdy sezon układał się idealnie. Takie momenty po prostu przychodzą.

Ja też miałem okresy, kiedy trzeba było szukać motywacji do gry, jeśli ta radość nie przychodziła naturalnie. Są zawodnicy, którzy przez całą karierę grają o najwyższe cele, regularnie występują w Lidze Mistrzów i są w topowych klubach. Są też jednak tacy zawodnicy jak ja, u których ta kariera przebiega bardziej sinusoidalnie

Wrócił do kadry po siedmiu latach. Takie wrażenie zrobił na nim Nikola Grbić

W reprezentacji debiutowałeś w 2017 roku, więc od tamtych pierwszych meczów minęło już prawie 10 lat. Czujesz, że dziś do kadry wraca już zupełnie inny Bartek Lemański?

Tak, zdecydowanie. W 2017 roku miałem 21 lat, więc byłem jeszcze bardzo młodym zawodnikiem. Dzisiaj jestem już zupełnie innym człowiekiem. Myślę, że bardzo zmieniła się moja świadomość siebie jako zawodnika. Inaczej patrzy się na młodego chłopaka, z którym wiąże się duże nadzieje i którego uważa się za perspektywicznego gracza, a inaczej na 30-letniego Bartka, który wraca do kadry i wokół którego pojawiają się pytania, co jeszcze może pokazać. Tak odbieram część głosów ze środowiska, ale szczerze mówiąc, nie skupiam się na tym za bardzo

- Mam dziś zupełnie inną świadomość siebie. Przerobiłem w głowie mnóstwo rzeczy, z którymi wcześniej miałem problem. Oczywiście nadal nie wszystko jest idealnie i wciąż pracuję nad wieloma elementami, ale właśnie na tym się koncentruję - żeby dalej się rozwijać. I cokolwiek ten rozwój przyniesie, będę się z tego cieszył. Na ten moment dostałem powołanie, jestem tutaj z chłopakami i chcę być po prostu jak najbardziej pomocny dla drużyny.

Łatwo było ponownie odnaleźć się w reprezentacyjnej rzeczywistości? Z twojej perspektywy przez te lata dużo zmieniło się w samej kadrze?

- Trochę się zmieniło, chociaż trudno mi to jeszcze do końca ocenić, bo na obecnym zgrupowaniu nie ma trzonu reprezentacji. Część chłopaków dopiero co grała finały albo zaraz będzie walczyć w Lidze Mistrzów, więc dostali chwilę wolnego. Jesteśmy teraz w takim gronie, w którym jest więcej debiutantów niż zawodników mających już doświadczenie w seniorskiej kadrze. Co ciekawe, w tej grupie jestem jednym z najstarszych, więc to też nowe doświadczenie. A mimo to zdarza mi się pytać młodszych chłopaków o różne organizacyjne rzeczy. Musiałem sobie przypomnieć, jak wszystko tutaj funkcjonuje - pamiętałem mniej więcej korytarze, ale na przykład gdzie są konkretne pomieszczenia albo jakie obowiązują zasady wewnątrz kadry. Na razie więc trochę korzystam z pomocy młodszych zawodników w takich sprawach.

Jakie pierwsze wrażenie zrobił na tobie Nikola Grbić w relacji zawodnik-selekcjoner?

- Uważam, że Nikola Grbić jest bardzo świadomy tego, czego oczekuje od zawodników, i jasno to komunikuje. Mówię oczywiście o kwestiach siatkarskich - wszystko jest bardzo klarownie określone. Każdy dokładnie wie, jaka jest jego rola i nad czym ma pracować. Widać też, że chce wyciągnąć z każdego zawodnika jak najwięcej i dokładnie wie, jak to zrobić.

Po tym pierwszym tygodniu mogę powiedzieć, że to człowiek, który naprawdę lubi trenować - dużo i ciężko. Zdecydowanie jest tytanem pracy

Najwyższy polski siatkarz łączy treningi ze studiami. "W tym obszarze widzę siebie"

W twoim przypadku siatkówka łączy się też ze studiami. Na jakim jesteś teraz etapie i jak udaje ci się to wszystko godzić? Oprócz nauki musiałeś również odbyć praktyki.

- Uważam, że miałem dużo szczęścia, bo kiedy rozmawiam z innymi, słyszę, jak trudno czasami znaleźć miejsce na praktyki. Niedaleko Bełchatowa była jednak klinika, w której mogłem je odbywać, więc korzystałem z wolnych chwil między treningami i tam jeździłem. Teraz jestem już na piątym roku i zaczynam pisać pracę magisterską. Wiadomo, pogodzenie tego wszystkiego było czasochłonne, ale kiedy szedłem na studia, założyłem sobie, że po prostu spróbuję. Jeśli nie udałoby się tego połączyć z siatkówką, to trudno. A skoro się udało, to chcę doprowadzić to do końca. Jestem więc na etapie pisania pracy magisterskiej i dalej będę starał się godzić to wszystko z treningami i meczami - zarówno w sezonie, jak i poza nim.

Możesz zdradzić, czy masz już wybrany temat pracy magisterskiej?

- Mam już wstępnie wybrany temat, ale jeszcze nie jest on oficjalnie zatwierdzony - muszę to doprecyzować z promotorem. Na ten moment raczej będzie on krążył wokół sportu.

Czy te studia są też dla ciebie formą zabezpieczenia na przyszłość po zakończeniu kariery sportowej?

- Z jednej strony to coś, co mnie po prostu bardzo ciekawiło i interesowało - sama psychologia. Z czasem szczególnie zaczęła mnie interesować psychologia sportu. Poza zajęciami i współpracą w tym zakresie sam też dużo czytam i zgłębiam tę dziedzinę. Jeśli miałbym zostać w sporcie po karierze, to właśnie w tym obszarze widzę siebie najbardziej. Nie zamykam się jednak na nic - to raczej kierunek, w którym naturalnie się rozwijam i który mnie najbardziej interesuje.

Bartłomiej Lemański wrócił do kadry po latach PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl

