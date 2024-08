Zarówno Polacy, jak i Włosi przed sobotnim meczem już byli pewni awansu do fazy pucharowej. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostała końcowa kolejność. "Italia" przewodziła grupie B z sześcioma punktami, "Biało-Czerwoni" byli drudzy z pięcioma oczkami. Konfrontacja między nimi była zamykającą trzecią kolejkę, którą w piątek otworzyły Brazylia i Egipt (3:0 dla "Canarinhos").

"Biało-Czerwoni" nie weszli źle w spotkanie, ale przed połową pierwszego seta nastąpił kryzys. Od stanu 10:10 wygrali zaledwie 5 z 20 piłek, co jak łatwo policzyć skończyło się porażką 15:25. W drugiej partii Włochy odskoczyły w podobnym momencie - przy wyniku 9:10 pomyślnie skończyli trzy kolejne wymiany i przez kolejne minuty kontrolowali komfortowej, głównie czteropunktowej przewagi, a nawet próbowali jeszcze ją powiększyć - na tablicy w pewnym momencie było 13:20. W końcówce nie doszło do zwrotu akcji - siatkarze Nikoli Grbicia polegli w tej partii 18:25.

Aleksander Śliwka: Celem nie było wejście do wioski i zagranie w turnieju, celem jest medal. WIDEO

W trzecim secie Polacy w końcu doszli do głosu. Gra była bardzo wyrównana, ale to nasi rodacy byli górą (26:24). W czwartej partii niestety wrócił stary obraz meczu - Włochy od stanu 15:16 wskoczyły na wyższy poziom, odskakując na 16:19, 18:21, a po chwili 18:24. "Biało-Czerwoni" kończą grupę na drugim miejscu, co oznacza, że w poniedziałkowym ćwierćfinale zagrają ze Słowenią.