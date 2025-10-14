Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zmiana przed mistrzostwami Europy. Polakom będzie trudniej, jednak dopięli swego

Wojciech Kulak

Dopiero co zakończył się siatkarski sezon reprezentacyjny, a już powoli głośno robi się o przyszłorocznej rywalizacji czołowych kadr globu. W kolejnej kampanii najważniejszym turniejem dla Europejczyków będą mistrzostwa kontynentu, podczas których Polacy postarają się obronić tytuł. Podopieczni Nikoli Grbicia trafili do grupy z Bułgarami i początkowo mieli udać się do Warny. Na kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem turnieju organizatorzy chcieli jednak dokonać ważnej zmiany. 14 października została ona oficjalnie potwierdzona.

Nikola Grbić wraz ze swoimi podopiecznymi wybierze się do Sofii, a nie do Warny
Nikola Grbić wraz ze swoimi podopiecznymi wybierze się do Sofii, a nie do WarnyMarcin GolbaAFP

"Biało-Czerwoni" na najbliższy kontynentalny czempionat tradycyjnie wybiorą się w roli faworytów. Nie może być inaczej, skoro ostatnia edycja padła ich łupem, ponadto medalową serię kontynuuje Nikola Grbić. Od niedawna wiemy już, z kim dokładnie wicemistrzowie olimpijscy zmierzą się w grupie. Polacy o awans do fazy pucharowej powalczą między innymi z Bułgarami. To właśnie ten kraj współorganizuje imprezę, dlatego w nim podopieczni serbskiego selekcjonera zagrają wszystkie spotkania w początkowej fazie. Mecze odbędą się jeszcze w Finlandii, Rumunii oraz we Włoszech.

Zespół z Bałkanów okazał się jedną z największych sensacji niedawno zakończonego mundialu. Otarł się oni o złoty medal, kończąc udział w zawodach dopiero w finale. Sukces ekipy w kraju wywołał ogromne poruszenie. Fani wyszli nawet na ulice, by wspólnie przeżywać walkę rodaków z Włochami. Następnie bohaterzy zostali hucznie przywitani w ojczyźnie. Takie sceny to dowód na to, że siatkówka w Bułgarii odradza się na nowo.

Mistrzostwa Europy organizowane akurat teraz w tym państwie wydają się strzałem w dziesiątkę. Problem polegał jednak na tym, iż grupa z udziałem miejscowych siatkarzy miała rozgrywać mecze w nieco ponad sześciotysięcznej hali w Warnie. Działaczom zamarzyło się znacznie większe święto, dlatego rozpoczęli starania o przesunięcie spotkań do mogącego pomieścić większą liczbę widzów obiektu w Sofii. Od razu przystąpili do działania. I jeszcze w pierwszej połowie października ogłosili sukces.

Polacy zagrają z Bułgarią w innym mieście. Będzie więcej kibiców na trybunach

Lokalne media już donoszą o powodzeniu akcji. "Podjęcie tej decyzji jest zgodne z wytycznymi Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV), która zachęca do rozgrywania meczów przed jak najszerszą publicznością" - napisali Bułgarzy na oficjalnej stronie federacji.

Decyzję podjęliśmy z szacunkiem dla wszystkich partnerów i z jasnym przekonaniem, że pozostajemy otwarci i wdzięczni wszystkim, którzy mają udział w sukcesach bułgarskiej siatkówki
dodali w oficjalnym komunikacie.

Polacy muszą zmienić więc swoje plany i zamiast do Warny udać się do Sofii. Na trybunach podczas konfrontacji "Orłów" z Bułgarami powinien pojawić się komplet publiczności, bo mowa o wielkim hicie pierwszej fazy mistrzostw. "Biało-Czerwonych" czeka utrudnione zadanie, ponieważ za ich przeciwnikami stanie dużo bardziej liczniejsza publiczność niż pierwotnie zakładano. A Bułgarzy potrafią dopingować naprawdę żywiołowo.

