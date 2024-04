Złoty junior w końcu trafił do kadry. Zaskakujący telefon od Nikoli Grbicia

Trudno się jednak dziwić, że Grbić zwrócił na niego uwagę. Wystarczy rzut oka na statystyki, by umieścić Jakubiszaka wśród najlepszych środkowych tego sezonu. To drugi zawodnik PlusLigi pod względem liczby bloków. Co prawda z 73 punktowymi blokami wyraźnie ustępuje Norbertowi Huberowi, ale siatkarz Jastrzębskiego Węgla to w tym roku fenomen, który pobił rekord wszechczasów ligi.