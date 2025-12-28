"Złoto dla Polski". Komunikat FIVB tuż po świętach, to była wielka radość

W historii polskiej siatkówki pełno jest wyjątkowych momentów. "Biało-Czerwoni" w przeszłości sięgali po tytuł mistrzów świata. Ponadto dokładali medale w innych prestiżowych rozgrywkach. Nasi rodacy upodobali sobie zwłaszcza Ligę Narodów. Od 2019 roku nie schodzą w niej z podium. Złotymi medalami kończyli ponadto edycje 2023 oraz 2025. Do tej ostatniej dość niespodziewanie powróciła właśnie Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.

Ta postanowiła przypomnieć wydarzenia sprzed kilku miesięcy. Końcowe rozstrzygnięcia zapadły wtedy w Ningbo. Podopieczni Nikoli Grbicia do odległych Chin wybrali się jako faworyci. Mało kto jednak spodziewał się, że aż tak bardzo zdominują finałową stawkę. Podczas trzech rozegranych potyczek nie przegrali choćby jednego seta. Pogromem zakończył się nawet finał z Włochami. Ostatnia partia padła łupem wicemistrzów olimpijskich 25:14. Następnie gracze z Półwyspu Apenińskiego najedli się wstydu podczas dekoracji, która okazała się potężnym niewypałem.

Polacy sięgnęli po złoto Ligi Narodów. FIVB o wszystkim przypomniała

Oponenci naszych siatkarzy początkowo nie otrzymali pamiątkowych medali, tylko w cieniu obserwowali cieszących się "Biało-Czerwonych". W kraju nad Wisłą z kolei masowo celebrowano sukces przed telewizorami. I dziś zapewne u sporej grupy osób znów pojawi się uśmiech na twarzy, za sprawą profilu Volleyball World. "ZŁOTO DLA POLSKI" - napisano na wstępie we wpisie opublikowanym 28 grudnia w serwisie X.

Rozwiń

"Powracając na szczyt, drużyna Polski zdobyła swoje drugie złoto w Lidze Narodów, pokonując w finale Włochy w trzech setach. Siła, głębia i opanowanie w decydującym momencie - mistrzowie po raz kolejny" - dodano. Wszystko idealnie dopełnia dwuminutowy film przedstawiający efektowne akcje z całego finałowego turnieju. Niektórym kibicom zakręci się pewnie łezka w oku. Szansa na powtórkę już za kilka miesięcy.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Siatkówka, Polska - Kanada. Bartosz Kurek po raz kolejny pokazał się z dobrej strony VolleyballWorld materiały prasowe

Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal Tomasz Kudala/REPORTER East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP